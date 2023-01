Nirvana MTV Unplugged and more live al Bar "Dal Baffo"

SABATO 14 GENNAIO Salotto grunge farà tappa per la prima volta in quel di Monte di Malo. A farvi compagnia oltre alle fantastiche bruschette e birre del Bar "Dal Baffo"ci sarà l'interpretazione dell'unplugged che ha fatto storia: NIRVANA MTV UNPLUGGED IN NY...accompagnato da altri brani speciali reinterpretati col giusto feeling acustico: dai Clash, passando per i Pixies e i Green Day...e qualche sorpresa che non vi farà stare seduti!



Sabato 14 gennaio Salotto Grunge in concerto

Ore 21:00

Bar "Dal Baffo"

via Roma 1, Monte di Malo