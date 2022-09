Nirvana MTV unplugged al Tavernacolo

SABATO 1 OTTOBRE Salotto grunge farà tappa per la prima volta al Tavernacolo di Poianella. A fare da sottofondo alle vostre degustazioni ci saranno le canzoni dell'unplugged che ha fatto storia: NIRVANA MTV UNPLUGGED IN NY, accompagnato da altri brani speciali reinterpretati col giusto feeling acustico: dai Clash, passando per i Pixies e i Green Day...e qualche sorpresa.

Sabato 1 ottobre 2022 Ore 21:00

Tavernacolo Poianella - P.za Tenente Rino Segato, 1 - Poianella (VI)

Prenotazioni al 347 085 4686

Evento di Salotto grunge e Marco Greselin