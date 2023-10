'Nina delle stelle': spettacolo teatrale per famiglie

Il pianeta di Nina e Bibi un tempo verde, lussureggiante e pieno di vita, è ormai ridotto a poco più di un desolato deserto.

Per questo Nina si è messa in viaggio, alla ricerca di un pianeta bello quanto il suo, dove raccogliere, piante, animali e altre meraviglie per provare a ricostruirlo e ripopolarlo.

Riusciranno i bambini ad aiutare Nina nel suo intento?

Lo si scoprirà domenica 22 ottobre alle ore 17:00 al Teatro Ariston in piazza Roma 6, Bolzano Vicentino.



Una delicata favola moderna sul legame indissolubile fra uomo, Natura, istruzione e diritti.

Spettacolo teatrale creato e interpretato da Filippo Tognazzo, rappresenta una produzione di Zelda Teatro.



INGRESSO LIBERO



Prenotazione al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtvoXsy3_ZlIH0vegzilxWLJr_FHXk4JSF5C6TZaCJ9qwRw/viewform?fbclid=IwAR0UdnjNVBwqEgd0tkphIYpm4Dxor57mIcIkWW6TOcKrSGVc_B0LU8FrXuI