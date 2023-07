Pedalata notturna da Schio al monte Novegno

Night Into Prealps, una pedalata notturna aperta a gravel bike e mtb, muscolari o assistite, che porterà ad ammirare il tramonto dalla cima del Monte Novegno.

Partenza da Schio e poi si inizia a salire tra strade asfaltate e facili sterrati ma sempre con pendenze importanti. 35 km e 1350 metri di dislivello circa sono i numeri di questa social ride, che richiede un buon allenamento, rapporti adatti a pendenze che arrivano fino al 20% e buona tecnica di guida. Obbligatorio casco e fari adeguati a pedalare su terreni fuoristrada e senza illuminazione esterna.

Arrivati sulla cima del Monte Novegno pausa a Malga Novegno per uno spuntino a base di prodotti tipi offerto da Coldiretti Vicenza e Campagna amica Vicenza . E' possibile cenare con prodotti tipici di malga.

L'evento è realizzato in collaborazione con Cicli Liotto Vicenza.



, l'arrivo sulla cima è previsto per le ore 21.00 circa e il rientro a Schio per le ore 23.00 circa.Sono solo 30 i posti disponibili, costo iscrizione € 15!