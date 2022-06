Nicola Lagioia a Villa Cordellina per Sorsi d'autore

In Villa Cordellina Lombardi venerdì 8 luglio alle ore 21.00 Nicola Lagioia, scrittore, vincitore del Premio Strega con La ferocia, e direttore del Salone Internazione del Libro, presenterà “La città dei vivi”.



In questo libro edito da Einaudi nel 2020 Lagioia racconta il caso di cronaca piú efferato degli ultimi anni, il delitto di un giovane per mano di due coetanei che si è consumato nel 2016. Un viaggio per le strade buie della città eterna, un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il libero arbitrio. Su chi siamo, o chi potevamo diventare.



Durante l’incontro è previsto un accompagnamento di vini Cantina Falezze di Luca Anselmi (ingresso libero su prenotazione sul sito www.fondazioneaida.it).





L’evento è organizzato con il patrocinio della Provincia di Vicenza e del Comune di Montecchio Maggiore.