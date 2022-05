Nick Garbett Trio all'Osteria da Carletto

Nick Garbett Trio con Gioele Pagliaccia e Francesco Bordignon giovedì 2 giugno 2022 alle ore 18 all'Osteria da Carletto

Nick Garbett, il trombettista australiano già al fianco di artisti come Lionel Loueke, Noel Gallagher, Don Henley e co-leader di gruppi come The Vampires, The Strides e Garfish, torna all'Osteria Da Carletto accompagnato da due dei musicisti più attivi della zona: Francesco Bordignon ai bassi e Gioele Pagliaccia alla batteria e percussioni. Il repertorio sarà per lo più composto da pezzi di Garbett più qualche standard di Eric Dolphy ed Ornette Coleman.

OSTERIA AL CENTRO - "Da Carletto" Via Valle dei Mulini, Arcugnano