Next Please: la nuova musica alla Fabbrica alta di Schio

Next Please! è il nuovo festival che celebra la ricchezza della sperimentazione artistica e l’innovazione della ricerca musicale, per portare il mondo in provincia e riscoprire l’identità del territorio sotto una nuova luce.

NEXT PLEASE! 2023 28-29-30 LUGLIO - SCHIO (VI)

Dopo la prima edizione dello scorso anno, torna sottopalco a Schio il nuovo Festival del CSC - Centro Stabile di Cultura che porta il mondo in provincia e riscopre l’identità del territorio, celebrando la ricchezza della sperimentazione artistica e della ricerca musicale.

Line up: Inoki & Dj Shocca • Emmanuelle • Daniele Baldelli • Fuera • Kety Fusco • Alex Fernet • Alessio Berto • Angie BacktoMono • CLAMP • Fri • Lady Gisa • Lamento • Mont Baud

______________________

Venerdì 28 e sabato 29 luglio ingresso gratuito fino alle 20.00, poi contributo responsabile di 2€

Domenica 30 luglio ingresso gratuito fino alle 19.00, poi contributo responsabile di 2€

_______________________

Corner Food

? Luna Kitchen - sapori genuini dal mondo

? Paninoteca Da Angelo e Rossana - il più classico dei food truck

NEXT PLEASE!

28-29-30 LUGLIO 2023

PARCO DELLA FABBRICA ALTA

SCHIO (VI)