Next Please Festival: arrivano Calibro35, Julia Kent, Khalab, Murubutu

Un’avventura senza confini, un’esperienza sonora inedita che attraversa i ritmi e le armonie più originali delle culture globali.

Next Please! è il nuovo festival che celebra la ricchezza della sperimentazione artistica e l’innovazione della ricerca musicale, per portare il mondo in provincia e riscoprire l’identità del territorio sotto una nuova luce.

Partendo da un lungo percorso fatto di passione per la musica e legame con il proprio territorio, il CSC – Centro Stabile di Cultura di Schio ha dato vita al nuovo festival in programma nel parco di Fabbrica Alta dal 16 al 18 settembre 2022.

Una grande festa di fine estate con i concerti di artisti tra i protagonisti indiscussi del panorama contemporaneo italiano – ma di respiro internazionale – e mondiale.



Da BigMama, rapper tra le più interessanti della nuova generazione, a un’istituzione delle rime e dello scratch come DJ Gruff, insieme a Gianluca Petrella – tra gli artisti più brillanti degli ultimi anni, capace di oltrepassare i confini del jazz e padroneggiare i generi più diversi – dai Calibro 35 con il loro nuovo, ambizioso progetto dedicato a Ennio Morricone, fino a Khalab – divulgatore e radio host di Musicalbox su Rai Radio2 come Raffaele Costantino – con il suo alter ego, originale interprete dell’afrofuturismo e degli stilemi delle tradizioni africane nelle varie declinazioni; da Julia Kent, violoncellista e compositrice che annovera tra le sue collaborazioni anche Anthony and The Johnsons, a Murubutu che coniuga hip hop e filosofia.

Programma

Venerdì 16 settembre 2022

Julia Kent

Apertura ore 20 | Inizio concerto ore 21

Sabato 17 settembre 2022 - Apertura ore 17.30

17.30-19.00 Magénta

19.00-20.30 Munstac

20.30-21.30 BigMama

21.30-22.30 Murubutu

22.30-00.30 Populous

Domenica 18 settembre 2022 - Apertura ore 17.30

17.30-18.30 Buffa doc dj

18.30-19.30 Planet Opal

19.30-21.00 Calibro 35

21.00-22.00 Khalab

22.00-00.00 Yuroflex

Drink area

Piccola Osteria Itinerante

Pizzeria San Martin

The Food Omens

The Ugly Sheep Brewery

Pass per tuttte le serate: 40 €