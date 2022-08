Next please! in concerto Bigmama DJ Gruff Petrella Magénta

€ 20 in cassa la sera dell'evento; €15 in prevendita

Prezzo € 20 in cassa la sera dell'evento; €15 in prevendita

Un’avventura senza confini, un’esperienza sonora inedita che attraversa i ritmi e le armonie più originali delle culture globali.



Next Please! è il nuovo festival che celebra la ricchezza della sperimentazione artistica e l’innovazione della ricerca musicale, per portare il mondo in provincia e riscoprire l’identità del territorio sotto una nuova luce.

17/09/2022 in concerto Bigmama DJ Gruff Petrella Magénta Munstac Populous presso Fabbrica Alta a Schio.



Next Please! è organizzato dal CSC – Centro Stabile di Cultura, che realizza attività culturali sul territorio dal 1990. Anticipando le tendenze internazionali, l’offerta del CSC fin dall’inizio abbraccia i generi musicali più svariati, contraddistinguendosi sempre per la qualità delle proposte.