Visita guidata enogastronomica: nettare dei Colli Berici

L'autunno comincia a sfogliare i suoi straordinari colori, ed è il momento perfetto per una degustazione itinerante per i nostri Colli Berici. All'insegna dei nostri migliori rossi, a partire dall'incantevole Villa da Schio a scoprirne le segrete cantine scolpite nella pietra bianca. E poi avanti, di degustazione in degustazione, vi porteremo fino a cena. (luxury van 8 posti)

Dimenticando tutto per godersi una mezza giornata fatta di antichi sapori e ricordi di un'altra epoca.

Partenza ore 16:00 rientro ore 23:00

Ritrovo: Caserma Ederle's Gate 2



Per maggiori informazioni: https://www.adventures.palladianroutes.com/product-page/nectar-of-beric-hills?lang=it