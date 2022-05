Nella valle dei mulini: escursione nella valle del Chiavone a Lusiana

Si parte ai piedi del colle di San Valentino, sulla cui sommità sorgono la chiesetta di Sant'Anna e l'antico eremo di San Valentino, per iniziare un viaggio nel tempo attraverso la suggestiva Valle dei Mulini. Il rumore dell'acqua che scorre incessante fa da sottofondo ai nostri passi, mentre si risale il torrente Chiavone attraversando boschi e antiche contrade che conservano preziose testimonianze di vita rurale. Si conosceranno gli usi delle macchine idrauliche un tempo attive nella vallata: mulini per cereali, magli per il ferro, segherie e "pestarini" (brillatoi per l'orzo), oltre a soffermarsi sulla natura rigogliosa di questo splendido territorio.

ESCURSIONE SUL VERSANTE SUD DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

QUANDO: domenica 8 maggio 2022

Ore 9:15

Ritrovo presso località Fontana (Salcedo) | link Maps: https://goo.gl/maps/y1zx6H4wjkxWjuTu7

DURATA: circa 3,5 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio. Lunghezza 6 km, dislivello 350 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.