Nel cuore della Val D'Assa, misteriosa e selvaggia

"La Val D'Assa ha richiamato e concentrato sulle proprie rocce la religiosità umana, forse per essere una stretta e profonda gola, buia, quasi inaccessibile, una ferita nella terra, un luogo sinistro".

Così la descrive il grande archeologo Ausilio Priuli, ed effettivamente questa valle selvaggia ed indomita regala suggestioni e visioni quasi oniriche. Qui l'uomo ha lasciato tracce indelebili dalle più antiche epoche umane alla I guerra mondiale e proprio per essere così poco conosciuta e battuta ha finito per conservare uno scrigno di tesori storici, mitici, antropologici. Graffiti sulle rocce, grotte in cui hanno vissuto tanto i nostri antenati paleolitici, tanto l'Orso delle Caverne, gigantesco antenato del nostro Orso Bruno. In questa natura selvaggia e incontaminata, tra altissimi bastioni di roccia che la racchiudono e la difendono, avremo modo di parlare della sua storia, degli esseri leggendari la cui narrazione si perde nel tempo, ma di cui si avverte ancora la presenza, dello straordinario orso da sempre fratello/nemico dell'essere umano. Un'immersione totale in un tempo antico e sospeso, in una natura potente e poetica.

DOMENICA 8/5/2022 DALLE ORE 09:30

Appuntamento: Piscina Comunale di Canove di Roana, ore 09,30

Dislivello: 650m

Lunghezza: 10 km

Pasti: pranzo al sacco (non incluso)

Costo: 15 €

COME PRENOTARE:

- fino al giorno prima dell’escursione a Enrico, tel. 3282840574 (anche WhatsApp)

Guida: Enrico Caciolo

La guida, Enrico Caciolo è raggiungibile il giorno dell'escursione al numero 3282840574.

Cosa portare: pranzo al sacco, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, occhiali da sole, coltellino, coprizaino, cappello, pile o maglioncino.