Arriva Nek in piazza dei Signori a Vicenza

Piazza dei Signori si avvia a diventare uno dei palcoscenici più ambiti dell'estate della ripartenza. Dopo Francesco De Gregori, infatti, anche Nek ha annunciato che il suo nuovo tour estivo farà tappa a Vicenza.

Nek sarà in dunque in piazza dei Signori il 13 luglio (ore 21.30) in versione acustica, ospite del ricco calendario che il Comune di Vicenza sta mettendo a punto con DuePunti Eventi .

Così Nek ha annunciato il nuovo tour sui social: “Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi, ma anche per me! Partiamo dall’inizio. L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po’ per tutti. Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete. Adesso però torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che questa estate si torna in tour! Partiremo un po’ da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità. Non vedo l’ora di rivedervi tutti”.

Chi è Nek

Nek è nato il 06 gennaio 1972, a Sassuolo (Modena) con il nome di Filippo Neviani. È cresciuto con la mamma Vittoria, il papà Cesare (morto nel 2012 dopo una lunga malattia).

Nel 1986, Nek insieme a Gianluca Vaccari fonda il duo country Winchester. Nel 1991 decide di iniziare una carriera da solista e partecipa al Festival di Castrocaro con la canzone Io ti vorrei. Nel 1993 sale sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte. Nel 1997 arriva nella categoria vip con Laura non c’è che gli vale il settimo posto ed un successo mondiale con singoli come Sei grande o Dimmi cos’è. Nel 2008 l'album Un’altra direzione diventa disco di platino con canzoni dal calibro di La voglia che non vorrei, Se non ami, Semplici emozioni. Il 2013 è l’anno dei successi Congiunzione Astrale o La metà di niente, mentre nel 2015 arriva secondo al Festival di Sanremo con Fatti avanti amore e vince la migliore esibizione cover con Se telefonando di Mina. Nel 2017 inizia una nuova avventura al fianco di Francesco Renga e Max Pezzali. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Mi farò trovare pronto.

Il 13 luglio Nek in piazza dei Signori a Vicenza

Assessore Giovine: “Quest'anno grandi concerti non solo a settembre, ma già a luglio. E sono in arrivo altri grandi nomi. Un altro big della della canzone – dichiara l'assessore Silvio Giovine - sceglie la nostra bella Vicenza per un'estate dal grande valore simbolico. E' un ottimo segnale per la città che si sta rivelando sempre più attrattiva per il mondo dello spettacolo, come dimostreremo con gli altri grandi nomi in arrivo. Sono certo che i vicentini risponderanno con entusiasmo ai grandi eventi che quest'anno proponiamo non solo a settembre, ma fin da luglio, con la rassegna Estate in musica”.

Biglietti:

poltrona 35 euro + diritti di prevendita

poltronissima 50 euro + diritti di prevendita

Informazioni e prevendite dei biglietti del concerto saranno disponibili a breve sul sito www.duepuntieventi.com