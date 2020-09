Sabato 19 settembre i negozi del centro storico di Marostica saranno protagonisti di uno speciale pomeriggio. A partire dalle 15.30, molte attività, infatti, esporranno all’esterno del proprio punto vendita speciali occasioni di fine stagione. Ma non finisce qui! Infatti, questa speciale giornata sarà anche un’occasione per vedere in anteprima le nuove collezioni e i nuovi prodotti della stagione autunno-inverno.

Con questa iniziativa si concludono i saldi estivi con particolari sconti e promozione e si inaugura la nuova stagione!

L’iniziativa vedrà protagoniste oltre 30 attività del centro storico, da corso Mazzini a Piazza Castello, mentre tutto il giorno altre attività sbaraccheranno in via Prospero Alpino (appena fuori Porta Bassano). Abbigliamento, calzature, ottica, accessori e non solo, sono le attività che sbaraccheranno per una giornata di shopping all’aria aperta, in sicurezza, lungo i portici e le vie del centro storico di Marostica!

Per permettere lo svolgimento della manifestazione Piazza Castello e Corso Mazzini saranno istituite zona a traffico limitato a partire dalle ore 15.30 di sabato.

“SCACCO MATTO, A MAROSTICA ARRIVA LO SBARACCO!"

L’iniziativa è promossa dal Distretto del Commercio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con Confcommercio e Confartigianato Marostica.