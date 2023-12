"Nato cinghiale", Cena spettacolo a Marostica

ATS Teatro di Comunità invade Marostica con un programma diffuso. È la speciale stagione ideata dal direttore artistico Maurizio Panici, facendo di necessità…virtù. In attesa dell’apertura del rinnovato Teatro Politeama, gli spettacoli diventano itineranti, abitando anche luoghi inusuali come le botteghe sfitte del centro storico e un supermercato!



Ad aprire questa insolita stagione teatrale sara? sabato 9 e domenica 10 dicembre (ore 20.00) alla Coop Marostica di via Montello uno spettacolo molto particolare, “Nato cinghiale” con la Compagnia di Alessandro Sesti e Debora Contini che gia? aveva calcato le scene del ridotto con l’insolito Tonno e Carciofini. Lo spettacolo e? pensato come una cena in cui viene servito un menu? relativo al cinghiale del titolo: un momento conviviale che sara? contrassegnato da un racconto inedito sul rapporto tra un padre cacciatore e un figlio. Il lavoro, attraverso l’escamotage del cibo, vuole soffermarsi sulla figura del padre. Il mutamento della relazione durante la crescita, la paura della morte, la comprensione sempre troppo tarda, fino al concetto di immaginarsi a nostra volta padri e tutte le epifanie ed i collegamenti a cio? legati. La consapevolezza, che il papa? non e? qualcuno che non ci comprende, ma qualcuno che sta lentamente imparando ad essere padre. Lo spettacolo prevede anche musiche originali eseguite dal vivo da Debora Contini.



La stagione teatrale è promossa da ATS Teatro di Comunità in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank.



