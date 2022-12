Natale nel Bosco ad Altissimo, stand gastronomici, mercatino, apertura via dei presepi

Ad Altissimo domenica 11 dicembre 2022 si terrà una giornata speciale con l'inaugurazione della via dei presepi, stand gastronimici in piazza, mercatini e molte iniziative.

PROGRAMMA

Dalle 9.00 alle 10.00 Apertura della Via dei Presepi. Percorso ad anello con partenza dal piazzale della chiesa di Altissimo, passando per la Baita ai Tre Scalini. Tante sorprese lungo il percorso!

Dalle ore 11.00 Apertura stand gastronomici in piazza. Possibilità di degustare la zuppa del bosco, panini con il cotechino e dolci vari.

Dalle ore 11.00 Apertura mercatini delle Regine di Quadri e dei bambini delle scuole elementari.

Open day della scuola dell’Infanzia di Altissimo: letture animate per bambini con Topo Lègo e Fata Fiore nei seguenti orari 14.30 - 15.30 - 16.30. L’attività è gratuita e su prenotazione (con messaggio whatsapp al 338 5872383 o al 339 8115659).

Ci saranno anche gli asinelli della Rindola!

La Via dei Presepi resterà aperta fino a fine Gennaio!