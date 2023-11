Natale in Piazza a Dueville

Venerdì 8 dicembre 2023 in Piazza Monza a Dueville è in programma una magica giornata all'insegna del Natale.

Programma

Dalle 11.00

? Vieni a conoscere i simpatici amici della Fattoria degli Animali

? Trenino gratuito per tutta la famiglia

? Mercatino di prodotti artigianali del nostro territorio

Dalle 14.00

? Prezzemolina e il Maxi Bolle Show: animerà il pomeriggio dei vostri bimbi preparando le letterine per Babbo Natale, spettacolo di bolle e truccabimbi

? La casetta di Babbo Natale dove ogni bambino potrà consegnare la letterina, scattare una foto assieme a lui e ricevere un simpatico regalo

? Intrattenimento musicale con la SAURO'S BAND

Alle 17.00

? Spettacolo corale dei bambini del "Microfonino D'Oro"

? Accensione ufficiale dell'albero del paese da parte dell'Amministrazione Comunale

ZONA RISTORO con krapfen, arrosticini, minestrone, cioccolata calda, vin brulè, bombardini, polenta, formaggio e salame ai ferri.

Servizio bar attivo con bibite, birra, spritz e molto altro!

Parcheggi gratuiti in via Don. B. Fracasso - area Ex Lanerossi e Zona Piscine