Natale di Fiaba a Thiene

Sabato 2 e 9 e Domenica 3 e 10 Dicembre 2023, si terrà, lungo il Centro Storico di Thiene, Natale di Fiaba - la Grande Festa dei Bambini.

La grande festa per i bambini e gli adulti, si appresta a trasformare il Centro Storico in un mondo incantato dove i personaggi delle fiabe insieme a quelli della tradizione ci accompagneranno in un mondo fantastico. Un mondo fatto di personaggi e ambientazioni tratti dai racconti della nostra infanzia e della tradizione natalizia.

Addobbi, creazioni dell’ingegno e tante altre fantastiche idee fanno assumere un fascino particolare al Centro Storico di Thiene trasformandolo in un borgo incantato dove passeggiare tra atmosfere ovattate animate da una dolce colonna sonora…e al tramonto vie e piazze risplendono con ricami di luci sfavillanti mentre fantastici giochi di luce adornano di magiche scenografie i giardini e le sagome dell’antico castello.

Passeggiando al Natale di Fiaba si possono incontrare il Re e la Regine delle Fiabe, il Principe e la Principessa delle Nevi. Puoi passeggiare nel Bosco dei cento Acri di Winnie the Pooh o andare a trovare Pinocchio e Geppetto nel ventre della Balena. E quando hai voglia di una merenda Nonna Papera ti aspetta con i suoi dolcetti e Asterix ti offrirà una coppa della sua bevanda magica per sconfiggere i romani…

Orari:

Sabato 15:00 - 19:00

Domenica 9:30 - 19:00

Oltre 300 personaggi nei Costumi delle Fiabe.

A cura dell'Associazione Amici di Thiene, Città di Thiene e OGD Pedemontana Veneta e Colli.