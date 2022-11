Natale di Fiaba a Thiene, tanti eventi favolosi

Indirizzo non disponibile

Il Natale di Fiaba a Thiene si appresta a trasformare il centro storico in un mondo incantato dove i personaggi delle fiabe insieme a quelli della tradizione ci accompagneranno in un mondo fantastico. Un mondo fatto di personaggi e ambientazioni tratti dai racconti della nostra infanzia e della tradizione natalizia.

Nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre, sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 (i sabati dalle 15.00 alle 19.00 e le domeniche dalle 9.30 alle 19.00), piazze e vie di Thiene acquisteranno un fascino speciale.

Via Trento e Corso Garibaldi ospiteranno i personaggi delle Fiabe e delle Storie, Piazza Chilesotti diverrà il Paese di Babbo Natale, Piazza Ferrarin racconterà il mondo di Winnie the Pooh, di Heidi e Biancaneve con le frittelle delle dolci gnome. A questi personaggi si affiancheranno le storie raccontate dal Trovatore Cantastorie.

A fare da cornice a questo magico mondo ci saranno anche le Rotonde poste lungo le vie di accesso alla Città, addobbate con nuove e originali creazioni per comunicare la magia di questa festa a chi entra oppure solamente è di passaggio.

Addobbi, creazioni dell’ingegno e tante altre fantastiche idee faranno assumere un fascino particolare al Centro Storico, trasformandolo in un Borgo magico dove passeggiare tra atmosfere ovattate, animate da armonie e sorrisi.

Un incanto di luci, magiche scenografie, colori, profumi e sapori da godere con gli oltre 300 personaggi delle fiabe che animeranno la festa.

Anche quest’anno, inoltre, domenica 11 dicembre Thiene ospiterà il sesto Raduno Interregionale Cosplayer “Thiene – Natale di Fiaba”. Appassionati del costume provenienti da tutto il Triveneto si ritrovano a Thiene per unirsi ai personaggi del Natale di Fiaba per animare la grande festa dei bambini.

Sempre domenica 11, alle ore 18.30 in Piazza Chilesotti, a suggellare l’impegno di Natale di Fiaba per la “Città della Speranza” verrà consegnato il contributo alla Fondazione cui il Comune di Thiene è gemellato.

Natale di Fiaba è un evento che si è dimostrato, fin dalla prima edizione, una manifestazione natalizia particolarmente adatta a coinvolgere tutta la famiglia. Non sono unicamente i bambini a gioire per la presenza degli amati personaggi delle favole ai quali possono accostarsi liberamente, ma anche gli adulti possono tornare ad assaporare suggestioni di infanzie lontane.

Babbo Natale, con la barba bianca e il suo fascino unico e misterioso, è forse l’attrazione principale di questo evento. I bambini lo possono avvicinare e gioire per il suo caldo abbraccio e rassicurante sorriso. Al di là della festa delle fiabe, la storia più bella che viene narrata è la nascita di Gesù, raffigurata nella Natività di Speranza. Raccontata con le figure a misura di bambino poste nella fontana di Bacco e Arianna.

PROGRAMMA

IL PAESE DI BABBO NATALE - Piazza Chilesotti: Io con Babbo Natale – Un’amicizia da immortalare con una foto scattata dai fotografi del RotarAct Club Schio-Thiene. Il ricavato del service “Valore di un sorriso” verrà destinato al progetto Emporio Solidale del Comune di Thiene

La grande Pesca della Speranza

L’Arena degli Spettacoli

Il Chiosco caldo di Babbo Natale

FIABE E STORIE …in Corso Corso Garibaldi – Via Trento

Personaggi della Tradizione, le appassionanti storie del Sanguanelo e altre figure dei nostri boschi;

Natale con simpatia: soggetti natalizi nei colori della tradizione;

Trucchi fiabeschi con le fatine del trucco;

Asterix e la pozione magica per i piccoli di oggi e di ieri;

I Romani: potenza, cordialità, arrosticini ed altri gustosi sapori dell’Impero;

Cars, la grande corsa con i minibolidi;

Sancho Panza e i suoi amici cowboy ti fanno gustare i gustosissimi panzerotti del West;

Piccole Donne cappellini, cavallini e tanti altri lavoretti per animare fiabesche fantasie;

Nonna Papera, Qui, Quo, Qua un modo di gustosissimi dolcetti;

Il bel Natale un tocco di romanticismo manuale alla Festa più bella

Solidarietà per conoscere e fare crescere la “Città della Speranza”;

Le Frittelle delle Gnome Marie;

I 3 porcellini, il Lupo e … i sapori di salame;

Cappuccetto Rosso e le sue gustose crepes;

Bambole e altri personaggi delle Fiabe;

Cenerentola: un autoscatto per ricordare momenti di serenità.

IL BOSCO… RACCONTA Piazza Ferrarin (davanti e sotto le mura del Castello di Thiene)

Il Mondo di Winnie the Pooh

Minnie, Cangu, Tigro, Pimpi e gli altri simpatici compagni di avventura attendono i Bambini (di oggi e di ieri) per passeggiare assieme nel magico Bosco dei 100 acri volando nella fantasia con disegni e palloncini.

Le frittelle di mele delle dolci Gnome.

Heidi, i suoi Amici e i simpatici animali della bianca fattoria Vi accompagnano alla scoperta del loro mondo incantato e gustoso.

Biancaneve: un rifornimento di carica e simpatia in compagnia di Biancaneve, i 7 Nani, la Strega, il Principe Azzurro, il cacciatore e gli altri personaggi della famosissima fiaba dei fratelli Grimm.

Il Trovatore Cantastorie la coinvolgente creatività del prode Ettore distribuisce cariche di serenità con mirabolanti storie per piccini di ogni età.

INCONTRI TRA LE FIABE

Passeggiando al Natale di Fiaba si possono incontrare il Re e la Regina delle Fiabe, il Principe e la principessa delle Nevi, Alice nel Paese delle Meraviglie, Mary Poppins e tanti altri personaggi delle Fiabe e dei cartoons più famosi.

NATIVITA’ DI SPERANZA Piazza Ferrarin (fontana al Municipio)

Natale: la Storia più Bella raccontata con originali figure disegnate a misura di bambino e galleggianti nella romantica fontana di Bacco ed Arianna.

LE ROTONDE DELLE MERAVIGLIE Rotonde di accesso alla Città

Con un po’ di fantasia… prendi i sogni dal cassetto e vieni a fare un bel giretto tra le rotonde di accesso alla città. Adornate con originali creazioni alla scoperta dei personaggi del Mondo delle Fiabe e del Magico Natale.

MAGICHE ATMOSFERE Addobbi, creazioni dell’ingegno e tante altre fantastiche idee fanno assu­mere un fascino particolare al Centro Storico trasformandolo in un Borgo incantato da gustare tra atmosfere ovattate addolcite da armonie e sorrisi per avvicinarci serenamente alla Festa più bella.

E … al tramonto vie e piazze risplendono con ricami di luci sfavillanti mentre fantastici giochi di luce adornano di magiche scenografie i giardini del Municipio e le eleganti sagome dell’antico Castello.

La grande festa è realizzata dall’Associazione Amici di Thiene in collaborazione con il Comune di Thiene e ConfCommercio Mandamento di Thiene.