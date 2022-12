Natale di carta a Villa Zileri, laboratori creativi e letture incantate

Domenica 18 dicembre, in attesa del giorno più magico dell'anno, assieme all'artista Nadia Fusco di Voilà Atelier Creativo, Villa Zileri propone dei laboratori natalizi rivolti ai bambini.



Alle ore 10:00 e alle ore 11:30, verrà svelata la ricetta segreta per un banchetto prelibato e gustoso. Letture animate e scarabocchi colorati saranno i protagonisti del laboratorio del mattino: "La cena di Natale", un percorso creativo liberamente ispirato all'artista Hervè Tullet, che renderà il tempo di attesa ancora più emozionante e originale.



Nel pomeriggio, alle ore 15:00, sarà invece possibile partecipare ad un'attività di manualità artistica per realizzare insieme magici ed originali addobbi seguendo l'antica e straordinaria tecnica degli origami.



Il biglietto per ogni attività costa € 15,00 ed è comprensivo della partecipazione al laboratorio, del materiale e dell'ingresso di un accompagnatore che per l'occasione potrà visitare liberamente la Villa.



I posti sono limitati, e la prenotazione è obbligatoria contattando la struttura via mail (visite@villazileri. com) o per telefono (351 534 5013).