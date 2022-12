Natale ad Arzignano: spettacoli, concerti, mercatino, pattinaggio

Indirizzo non disponibile

Entra nel vivo il Natale InArzignano. Gli eventi sono già iniziati ma la magia del Natale vera e propria inizierà l'8 dicembre con l'accensione dell'albero.

Dopo l'accensione delle suggestive luci natalizie per le vie del centro inizierà un suggestivo spettacolo itinerante con tre stazione e con Le Strologhe che proporranno 'Le dodici notti'. Non meno affascinante lo spettacolo laser.

Ma gli spettacoli saranno moltissimi: il 12 dicembre con il Fenice Show (spettacolo di danza, circo, musica ed eleganza tutto al femminile per un magico Natale) e anche il 17 e 18 dicembre. Imperdibile poi il Piano Sky il 24 dicembre

Nei giorni 8, 10, 11, 17, 18 e 24 ci sarà Babbo Natale che riceverà i bambini con le loro letterine. I bambini potranno consegnare un disegno all'elfo di Babbo Natale per abbellire la sua casetta.

Il calendario è stato pensato per incontrare le aspettative di tutta la cittadinanza, dai più grandi ai più piccoli.

Dai Mercatini al pattinaggio, dai concerti ai negozi del centro, dai laboratori per bambini fino alla grandissima novità del Natale ByNight, che mette in campo la musica e la bellezza dei nostri negozi (il 23, 24, 25, 26dicembre in Piazza Campo Marzio).

Foto di copertina di Bruno Xotta, via Città di Arzignano.