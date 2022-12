Natale a Zugliano: corsa dei Babbo Natale, mostra dei presepi

A dicembre la cittadina di Zugliano onorerà le festività con la manifestazione "Natale Insieme" dall'accensione delle luminarie natalizie fino all'arrivo della Befana.

Torna "NATALE INSIEME" a Zugliano 2022: attività per bambini, concerti natalizi, mostre, musica e tanto altro ancora.

"CORSA DEI BABBI NATALE"

È una corsa/camminata non competitiva per le vie di Zugliano-Grumolo-Centrale, con due percorsi da 7 km e da 12,5 km (misto collinare-pianeggiante).

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022

Iscrizione: dalle ore 8:30

Partenza: ore 10:00 fino alle 10:30

(i percorsi sono percorribili dalle ore 10:00 fino alle 13:00)

Ristoro: Percorso corto: 1 / Percorso lungo: 2

Ristoro finale all'arrivo

Possibilità di pranzare in luogo riscaldato dalle ore 12:00

Piazza G. Marconi di Zugliano (VI)

Percorrendo le strade il mega gruppo dei Babbi Natale diffonderá speranza e allegria per trascorrere un sereno e felice Natale.

Vestito di Babbo Natale in omaggio fino ad esaurimento scorte.

In caso di maltempo la corsa sarà annullata.

"MOSTRA DEI PRESEPI" DAL 18 DICEMBRE 2022 AL 15 GENNAIO 2023

Nei giorni feriali dalle 15 alle 18:30

Sabato e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30

INAUGURAZIONE SABATO 17 DICEMBRE ALLE ORE 16:30 con "I Cori Giovanili Parrocchiali di Centrale,Grumolo e Zugliano" per un augurio natalizio.

Per maggiori informazioni:

Gianni: 3472440683, Antonio: 3392584020.