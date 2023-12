Natale a Villa Caffo: mercatino, letterine a Babbo Natale, laboratori, spettacoli di burattini

Il 9 e 10 dicembre 2023, Villa Caffo a Rossano Veneto si trasforma in un incantevole villaggio natalizio, ospitando l'evento "Natale in Villa". Un fine settimana ricco di attività per famiglie e appassionati di tradizioni natalizie: incontri con Babbo Natale, laboratori creativi come la preparazione del pan di zenzero e la ceramica, oltre a spettacoli di burattini e letture tematiche. Gli espositori selezionati e un ricco stand eno-gastronomico completeranno l'esperienza, offrendo ai visitatori un assaggio delle delizie locali e dell'artigianato. Un appuntamento imperdibile per immergersi nello spirito del Natale.

Programma

SABATO 9 DICEMBRE - 15.00-19.30

Incontra babbo natale 15.00-17.00

La casa degli gnomi – spettacolo di burattini dalle ore 18.00

Pan di zenzero 16.00-17.00 e 17.30-18.30 per bambini dai 5 anni

DOMENICA 10 DICEMBRE - 9.00-19.30

Incontra Babbo Natale 10.00-12.00, 15.00-17.00

Laboratorio di ceramica a cura di Luigi Carletto

Crea il tuo mandala di Natale 14.00-15.00 per bambini dai 6 ai 10 anni

Cupcake albero di Natale 9.30-11.00 (3-6 anni), 14.00-15.30, (6-10 anni) 16.00-17.00 (3-6 anni)

Lego Christmas 14.00-16.00, 16.30-18.30 (7-10 anni)

Modori 14.00-16.00 (8-13 anni)

Storia di Natale letture a cura della compagnia delle pagine, per tutte le età 15.30-16.00, 16.15-16.45

Cluedo 14.30-16.00 (9-13 anni)

Rilassamento ed espressione creativa 15.15-16.15 (11-19 anni), 17.30-18.30 (adulti)

Angelo di lana cardata 15.00-16.00 (dai 7 anni)

Addobbi natalizi in forma 16.15-17.15 (dai 7 anni)

Giochiamo con il corpo e le parole: yoga per l'infanzia 16.30-17.15 (3-6 anni)

Produzione della Tosella, a cura dell’azienda agricola antico 27, ore 11.00

Arti per via Artigiani e venditori dei primi del 900, ore 15.00-17.00

Per tutta la manifestazione saranno presenti espositori selezionai e funzionerà un fornitissimo stand eno-gastronomico.