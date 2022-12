Natale a Montecchio Maggiore, con la vera dimora di Babbo Natale

Da sabato 3 dicembre si accende il Natale a Montecchio. L'albero illuminato è di 8 metri dotato di impianto radicale che è stato piantato nei giorni scorsi e che crescerà, secondo le previsioni, di mezzo metro all’anno, per essere utilizzato anche in futuro.

E' aperta tra i due castelli “La vera dimora di Babbo Natale” nel complesso ipogeo delle Priare (via Castelli 4 Martiri). Un luogo magico popolato da gnomi, elfi, il Grinch e altri personaggi fiabeschi che accompagneranno bambini e famiglie in un percorso guidato fino ad incontrare Babbo Natale in persona, al quale i piccoli potranno consegnare le letterine.

Visite guidate il 3-4, 8-9-10-11, 17-18, 23-24 dicembre; orari dalle 10 alle 12.30; dalle 14 alle 20. Biglietti: adulti 11 euro, ridotti sotto i 12 anni 10 euro, per i bambini sotto i 3 anni ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 342.9466721 dalle 9 alle 18 o dimoradibabbonatale@gmail.com. Prenotazione obbligatoria.

Musica e teatro non mancheranno in queste festività: un primo concerto gospel è in programma domenica 4 dicembre alle 17.00 al Teatro San Pietro, con Melodema Gospel & Jazz (organizzazione Associazione Culturale Majoris):

il Corpo Bandistico Pietro Ceccato propone un concerto a tema natalizio domenica 11 dicembre alle 20.30 in Sala Civica di Corte delle Filande;

sabato 17 dicembre alle 20.30 nel Duomo di Santa Maria e San Vitale, concerto soul – gospel con Free Soul Singers, a cura dei Donatori di Sangue Cav. P. Trevisan. Sempre sabato 17 dicembre, alle 16.00 al Teatro San Pietro, “La notte dei regali di Natale”, teatro per bambini e famiglie a ingresso gratuito, in un progetto con Arteven e Regione del Veneto. Due concerti per inaugurare il nuovo anno, di arie d’opera e di musica per orchestra, sono in programmazione nel mese di gennaio con l’associazione Ars Amanda e con Accademia del Concerto.

L’albero di Natale in piazza San Paolo ad Alte Ceccato, a cura della Proloco, sarà invece acceso sabato 10 dicembre alle 17.00, con la tradizionale festa per grandi e piccini.

Nelle domeniche 11 e 18 dicembre alcune iniziative animeranno piazza Marconi, per l’occasione arredata con due bellissime casette in legno che ospiteranno alternativamente diverse associazioni del territorio. In particolare, domenica 11 dicembre sarà presente, la mattina, Vicenza For Children, e nel pomeriggio l’Associazione Giulietta e Romeo con un’esibizione di tamburi e bandiere; nel pomeriggio di domenica 18 dicembre invece, enti, associazioni di volontariato e artisti si daranno appuntamento per “Il villaggio del Natale del Dono”, iniziativa volta a sensibilizzare il ruolo del volontariato e diffondere la cultura del dono. Ci sarà anche il gazebo della nuova web radio “CSV Positive” che trasmetterà gli interventi e le interviste delle associazioni presenti insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Energia e Sorrisi onlus ospiterà invece una postazione per la raccolta di giocattoli usati che saranno consegnati ai bambini ucraini.

Domenica 11 e domenica 18 dicembre altre associazioni del territorio proporranno ai visitatori vin brulè e cioccolata calda e promuoveranno la vendita di dolci natalizi e di prodotti locali.