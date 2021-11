Natale a Marostica: aperta la pista di pattinaggio in piazza degli Scacchi

Ritorna la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza degli Scacchi. Sabato 27 novembre alle 18.00 è prevista l’inaugurazione di una delle attrazioni natalizie più affascinanti delle città. Promossa da Pro Marostica, che con i suoi volontari ha lavorato da settimane per l’allestimento, può contare su 500 mq di ghiaccio attorno allo spettacolare albero di Natale. Uno scenario davvero unico, immerso in una magica atmosfera natalizia.

Si pattina fino al 9 gennaio 2022. Dal lunedì al venerdì dal 27/11/2021 al 23/12/2021 14:00 - 16:30 e 17:00 - 19:30 / 21:00 - 23:30. Sabato, domenica e festivi dal 27/11/2020 al 23/12/2021 e tutti i giorni dal 24/12/2021 al 09/01/22 con orario 09:00 – 12:00 / 14:00 - 16:30 e 17:00 - 19:30 / 21:00 - 23:30.

Biglietti (valido per 1 turno): Intero € 7,00 - Ridotto € 5,00 (senza pattini ). I pattini si noleggiano in loco. Per l’accesso è richiesto come da normativa il Green Pass.

Durante i week end sarà inoltre attivo un punto di ristoro, con vin brulè e bevande calde, a cura di Pro Marostica.

“Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti ad allestire la pista di pattinaggio sul ghiaccio, dopo lo stop del 2020 dovuto alle restrizioni Covid – commenta Simone Bucco, presidente di Associazione Pro Marostica – Sul fronte della sicurezza siamo impegnati nei controlli e nella gestione dei flussi, ma vogliamo anche dare un messaggio di leggerezza e speranza. La testimonianza del valore di questa iniziativa sono i numerosi imprenditori ed aziende che hanno voluto sostenerla. In particolare ringraziamo i main sponsor Banca di Verona Vicenza, VIMAR e Berton arredo casa. Davvero un successo di partecipazione!”.

Novità di quest’anno un maxi ledwall sul quale scorreranno le immagini degli auguri natalizi e delle aziende che sostengono l’evento.