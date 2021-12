Natale a Marostica: costi e orari pista di pattinaggio

Nuova domenica natalizia in città. Il 12 dicembre ritorna l’evento di Città di Marostica, Confcommercio e Associazione Pro Marostica di animazione del centro storico con i tradizionali mercatini degli hobbysti, con numerose idee per i regali natalizi, e uno spazio per i più piccoli allestito a Palazzo del Doglione, dove potranno incontrare Babbo Natale, elfi e gnomi ed immergersi in fantastici laboratori didattici a cura di Confartigianato, per la realizzazione di biglietti di auguri e di decorazioni all’insegna della manualità e del riciclo (iscrizioni agli uffici di Pro Marostica).

Un intenso programma di passeggiate letterarie, reading, concerti, conferenze, mostre. Si conclude domenica 12 dicembre la ricca stagione di iniziative firmata dalla Consulta delle Associazioni Culturali del territorio di Marostica dedicata a“L’ambiente sociale e culturale di Dante Alighieri a 700 anni dalla morte e di Mario Rigoni Stern a 100 anni dalla nascita”.

Alle ore 17.00, l’evento ufficiale in onore della Consulta: una delegazione della Partita a Scacchi accompagnerà solennemente dalla Piazza le associazioni in sala consiliare del Castello Inferiore, dove si terrà l’intervento diAngelina Frison, coordinatrice della Consulta, relativo a “Un percorso culturale per la Città e un ringraziamento alle Associazioni”, anticipato dai saluti del sindaco Matteo Mozzo, dell’assessore al turismo Ylenia Bianchin, del presidente di Associazione Pro Marostica Simone Bucco.

A seguire il “Concerto delle Dame” dell’Associazione Music Band, con Elena Borsato (traversiere), Nives Bonato (clavicembalo), Arianna Brandalise (violino), Emanuela Guarise (viola da gamba).

Sempre attiva anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza degli Scacchi che permette di pattinare ai piedi dell’abete in uno scenario unico.

E si ricorda anche l’iniziativa “Acquista e pattina”, realizzata nell’ambito del Distretto del Commercio di Marostica, che permette di ricevere biglietti omaggio per la pista a fronte di acquisti nelle attività aderenti (elenco nel sito www.visitmarostica.eu).

Si pattina fino al 9 gennaio 2022.

Orari - Dal lunedì al venerdìdal 27/11/2021 al 23/12/202114:00 - 16:30 e 17:00 - 19:30 / 21:00 - 23:30. Sabato, domenica e festividal 27/11/2020 al 23/12/2021e tutti i giorni dal 24/12/2021 al 09/01/22con orario 09:00 – 12:00 / 14:00 - 16:30e 17:00 - 19:30 / 21:00 - 23:30. Biglietti (valido per 1 turno): Intero € 7,00 -Ridotto € 5,00 (senza pattini ).I pattini si noleggiano in loco. Per l’accesso è richiesto come da normativa il Green Pass.

“Natale con Noi 2021” a Marostica è promosso da Amministrazione Comunale, Associazione Pro Marostica e Confcommercio Marostica, in collaborazione con Compagnia delle Mura, Confartigianato, Coldiretti e Caretera de Marostega con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank. La pista di pattinaggio sul ghiaccio e le attività di Associazione Pro Marostica sono sostenute da Banca di Vicenza Verona e da Vimar.

Tutto il programma è consultabile sui siti www.comune.marostica.vi.ite www.visitmarostica.eu