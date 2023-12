Natale a Isola Vicentina

Indirizzo non disponibile

Si terrà, nel Comune di Isola Vicentina, Natale 2023, organizzato dal Comune di Isola Vicentina.

Programma

VENERDI' 8 DICEMBRE, 16:30: Concerto di fine anno de "I Polifonici Vicentini" presso la Chiesa Parrocchiale di Isola Vicentina.

VENERDI' 8, SABATO 9 E DOMENICA 10 DICEMBRE: Distribuzione a Isola Vicentina da parte del Coro Voci del Pasubio delle stelle di Natale a favore della Città della Speranza.

SABATO 9 DICEMBRE: Natale in Piazza Mattei.

DA VENERDI' 15 DICEMBRE A LUNEDI' 8 GENNAIO: Presepi di Natale (volontari e Pro Loco di Isola Vicentina) presso il colle del Santuario di Santa Maria del Cengio in Via Giarre e il Parco Chico Mendes.

SABATO 16 DICEMBRE, 17:30: Accensione dell'albero di Natale in Piazza Marconi e scambio di auguri con le Associazioni.

DOMENICA 17 DICEMBRE: Natale in Piazza Marconi

Concerto di Natale itinerante del Coro Voci del Pasubio presso le Chiese del paese

Aspettando il Natale: gara promozionale di dama italiana per tesserati e non presso il Circolo Noi di Isola Vicentina, dalle 15:00 alle 18:00

DOMENICA 24 DICEMBRE: Dopo la Santa Messa della notte di Natale scambio di auguri da parte del Circolo Noi di Isola Vicentina presso la propria sede e da parte della Pro Loco di Castelnovo in Piazza San Vitale.

MARTEDI' 26 DICEMBRE, 20:30: Santo Stefano in Musica - rassegna musicale del Coro Parrocchiale di Castelnovo con cori locali e cori ospiti a scopo benefico, presso la Chiesa Parrocchiale di Castelnovo.