Natale a Carrè, mercatino, asinelli, spettacolo di fuoco

Pro Loco, Comune e le associazioni del Comune di Carrè organizzano CARRE’ NATALE! Domenica 18 dicembre appuntamento in Piazza IV Novembre e Via Roma con gli stand gastronomici, laboratori per bambini, giri sugli asinelli, bancarelle con tante idee regalo, gonfiabili per bambini, giocolieri, Babbo Natale e, per chiudere, spettacolo di fuoco con FIREWALL.