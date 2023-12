Natale 2023: le iniziative di Asiago, Bassano, Marostica, Schio e Thiene assieme alla fondazione Volksbank

Portare la gioia del Natale, rallegrare la cittadinanza con atmosfere suggestive, luci, colori, sapori, tradizioni, con un’attenzione particolare riservata ai bambini, alle situazioni di criticità economiche ed alle condizioni di fragilità: anche quest’anno la Fondazione Banca Popolare Marostica - Volksbank si è impegnata a sostenere, con un contributo di circa 20 mila euro, le associazioni del commercio del Vicentino e a fare di nuovo squadra con loro per il raggiungimento di questi obiettivi comuni, per un Natale più sereno e sostenibile per tutti.



Ad Asiago, spiega David Sterchele, «oltre alle consuete luminarie natalizie a copertura dell'intero centro storico e delle principali vie di accesso e alla casetta con Babbo Natale, sono previsti due piacevoli appuntamenti con finalità sociale, rivolti ai residenti, ma anche ai moltissimi ospiti che raggiungeranno l'Altopiano durante le festività natalizie: due concerti ad ingresso gratuito e offerta libera per sostenere due realtà locali frequentate e vissute dai bambini e ragazzi dell’Altopiano». Presso il Teatro Millepini di Asiago, quindi, il 27 dicembre si terrà il concerto dell'Associazione Giovani Musicisti Altopianesi, mentre il 28 dicembre sarà la volta del Coro Asiago che si esibirà con un ricco programma di canti. Le donazioni di questo secondo concerto verranno destinate al Patronato di Asiago, luogo di aggregazione e di crescita delle varie generazioni.



La promozione del “Natale a Bassano”, secondo Elena Scotton «contribuisce a comunicare le bellezze, la storia e le eccellenze gastronomiche del nostro territorio». Il suo Mercatino di Natale conta 30 aziende espositrici dislocate in Piazza Garibaldi e in Piazza Libertà. Si svolge dal 18 novembre al 26 dicembre. Intorno ad esso, si organizzano eventi suggestivi per renderli maggiormente attraenti. Apprezzatissima la presenza di Babbo Natale al Castello degli Ezzelini, che ogni fine settimana riceverà le letterine e restituirà una ricevuta ufficiale, delle caramelle e un biglietto omaggio per un giro panoramico sul trenino Lillipuziano che quest’anno è offerto da Confcommercio e dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica - Volksbank. Quest’ultima collaborazione è una sinergia importante, che mira a dare ai bambini (oltre 1500) la stessa opportunità per un momento di svago e spensieratezza.



A Marostica, nelle domeniche del 10 e del 17 dicembre, si svolgerà il mercatino degli hobbysti, mentre per i più piccoli, nello spazio sottostante il Palazzo del Doglione, non mancherà la presenza di Babbo Natale, di elfi e di gnomi. Un "fil rouge" delineerà il percorso di portici, vetrine e negozi addobbati a festa, il tutto nello splendido scenario del centro storico addobbato con oltre venti postazioni con piccoli boschetti illuminati. «Si respirerà una sorta di economia della felicità - commenta Marisa Lunardon - di benessere diffuso e condiviso che dà senso, significato e valore a questo Natale; un investimento emozionale, un invito corale di speranza e di fiducia, il tutto allietato da numerose postazioni musicali che creeranno un'ambientazione ancora più suggestiva».



A Schio, i mercatini di Natale saranno nelle giornate 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24 dicembre tra piazza Alessandro Rossi e via Cap. Sella. Novità di quest’anno, racconta Guido Xoccato, la presenza di una data speciale dei mercatini in piazza Almerico da Schio il 10 dicembre. Tutto il centro sarà animato dal trenino, animazioni a tema per grandi e bambini e dalla Baita Neroverde. Come da tradizione, molte scuole del territorio allestiranno nel mercatino i propri corner con il coinvolgimento di alunni, insegnanti e famiglie per raccogliere fondi per le attività scolastiche. In occasione del Natale verrà consegnata agli studenti universitari di Schio, la Student Card, un segno di benvenuto con promozioni dedicate appunto agli studenti da parte delle attività commerciali di Schio. Infine, dopo il grande successo dello scorso anno, prenderà il via la seconda edizione del Concorso “Compra e Vinci nel Cuore di Schio”: in palio, un montepremi complessivo di 4 mila euro in buoni spesa.



«Il Natale è la festa dei bambini e delle loro famiglie». È questo il principio che ha ispirato gli eventi programmati nel centro di Thiene. I commercianti hanno organizzato una serie di attività, a partire da una serata dedicata alla poesia dialettale con i “Rajoti de El Graspo”, il 9 dicembre, in sala borsa dell'Associazione, per poi proseguire con animazioni che si susseguiranno fino all'arrivo di Natale, come la parata delle Fate, il Grinch con gli elfi e l'immancabile Babbo Natale che riceverà le letterine dei bambini; il tutto allietato dal trenino e contornato dalle casette in legno del Villaggio di Natale, oltre che da un luminosissimo punto selfie.



«La Fondazione Banca Popolare di Marostica/Volksbank - ha spiegato il presidente Roberto Xausa - anche quest’anno ha avuto il piacere di creare un tavolo di coordinamento tra le Associazioni del Commercio di Asiago, Bassano del Grappa, Marostica, Schio e Thiene per confrontarci su modalità e forme di intervento a favore, in particolare, dei bambini, delle famiglie e delle fasce fragili della nostra gente. Uniti per un Natale più sereno e solidale, ricco di emozioni da condividere insieme».