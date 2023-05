Nanni Moretti al Cinema Odeon per presentare il suo nuovo film

A due settimane dall’uscita del suo nuovo film in prima visione, appuntamento sabato 6 maggio con Nanni Moretti che incontrerà il pubblico dopo la proiezione delle ore 18 al cinema Odeon di Vicenza

Un ritorno a due anni di distanza dall’applauditissimo recital dei diari di Caro Diario in versione restaurata. Il maestro del cinema italiano, Palma d’Oro a Cannes nel 2001, con il nuovo film è campione d’incassi per la stagione cinematografica, ha già portato quasi 2500 spettatori nella sala di Corso Palladio e oltre 450 mila in Italia.

Il sol dell’avvenire, scritto e diretto da Nanni Moretti (con Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella), è interpretato da Margherita Buy, Silvio Orlando, Borbora Bobu?ová, Mathieu Amalric e sarà in concorso al 76° Festival di Cannes.

La nuova opera, che vede Moretti nei panni di un regista alle prese con tre film diversi e con la crisi del suo matrimonio, riporta l’autore alla commedia più brillante con citazioni dei suoi film, omaggi a Federico Fellini e la menzione per altri grandi cineasti.

Il copione de Il sol dell’avvenire rappresenta anche una difesa del “cinema al cinema” e non manca di schierare Moretti e la produzione del suo film in contrapposizione al colosso di Netflix.

Il film sta riscontrando un grandissimo successo di pubblico, riportando ogni giorno decine di migliaia di spettatori nelle sale: a dieci giorni dall’uscita è già uno dei primissimi successi italiani della stagione.

Il regista sarà in sala a Vicenza al termine della proiezione sabato 6 maggio 2023 alle ore 18.

Per informazioni: info@odeonline.it – 0444 546078. Per prevendite: https://odeonvicenza.18tickets.it Biglietti: intero 6,50 euro, ridotto 5,50.