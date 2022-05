Muzio Clementi: concerto a conferenza in Conservatorio

È in programma per martedì 3 maggio 2022 un nuovo appuntamento de “Il Senso della Musica”, la rassegna del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” che unisce la musicologia all’esecuzione musicale in una modalità aperta a tutto il pubblico. Alle ore 17.00, alla Sala Concerti “Marcella Pobbe” dell’Istituto di Contra’ San Domenico, si terrà la presentazione del libro di Renato Calza, ex docente del Conservatorio, “La musica vocale di Muzio Clementi. Clementi, David Thomson e il mondo musicale inglese”. Il testo affronta la produzione vocale del compositore e pianista italiano (ma anche editore e costruttore di pianoforti), noto per essere stato uno dei primi ad aver scritto musica per il pianoforte moderno ed in particolare per la sua monumentale raccolta di studi pianistici “Gradus ad Parnassum”. La musica vocale invece è una sezione del suo catalogo assai poco conosciuta e frequentata. La ricerca di Renato Calza colma questa lacuna affrontando per la prima volta lo studio sistematico delle più significative raccolte di Clementi, le Due Canzonette per canto e clavicembalo o pianoforte edite a Vienna nel 1792 e le due antologie pubblicate a Londra tra il 1813 e il 1817: la “Selection from the Vocal Compositions of Mozart” e la “Selection from the Melodies of Different Nations”. Nel volume le due antologie londinesi vengono contestualizzate all’interno del mondo musicale inglese e delle strategie editoriali di Clementi, che con esse celebra il nascente mito mozartiano e contribuisce al repertorio di canti nazionali, un genere coltivato in Inghilterra sin dal XVIII secolo. Introduzione a cura di Umberto D’Arpa. Nella parte di concerto il soprano Oh Ji Min, accompagnato al pianoforte da Denis Zanotto, interpreterà 10 dei 14 brani della “Selection from the Melodies of Different Nations”.

L’accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatorio l’uso della mascherina FFP2, sempre indossata.