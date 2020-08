Musiche migranti al Chiosco Parké No?

Prendendo spunto da geografie sonore particolari (Albania, Sud Africa, Israele, Brasile) e, attraverso due strumenti tanto particolari quanto affascinanti (il Fagotto e il Vibrafono), Andrea Bressan e Saverio Tasca ci fanno compiere un magico viaggio sonoro che ci sazierà di colori, profumi e sensazioni. Sabato sera a Montecchio al Chiosco Parké No?.

Il progetto PARKèNO?! nasce dalla collaborazione tra il Comune di Montecchio Maggiore e le cooperative Piano Infinito e L’Eco di Papa Giovanni XXIII. Al bisogno del Comune di riqualificare la zona verde del parco di via Volta, risponde il sogno delle due cooperative sociali, promotrici di servizi alla persona e alla costante ricerca di nuove modalità di progettare e realizzare percorsi di crescita e valorizzazione per utenza e territorio.

La prospettiva di gestire servizi di qualità rivolti a tutti i cittadini, come la gestione di un chiosco-bar in un parco pubblico, è una modalità concreta, incarnata e credibile per favorire la conoscenza e lo scambio tra persone eterogenee con storie e condizioni di vita differenti.

Musiche migranti. Andrea Bressan e Saverio Tasca

sabato dalle ore 21:00 alle 00:00

Chiosco Parké No?

Via Volta 94, Montecchio Maggiore (VI)