Musiche del Seicento a Palazzo Leoni Montanari

Pianificare un Festival non è solo organizzare eventi per un breve periodo, bensì creare strutture che possano alimentare la vita culturale cittadina l’anno intero. La creazione nel 1997 dell’ensemble residente I Musicali Affetti va proprio in questa direzione.

Domenica 10 ottobre alle ore 17,00 presso le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari il suddetto gruppo diretto da Fabio Missaggia (violino di concerto) presenterà il programma Seicento Italiano, un omaggio alla musica del XVII secolo con autori come i “veneziani” Dario Castello e Giovanni Legrenzi, ma anche Torquato Merula, Arcangelo Corelli e Marco Uccellini.

L’eccellenza interpretativa che contraddistingue i concerti dell’ensemble dedicati a questo periodo è frutto di una ricerca che continua da anni, sempre accompagnata dal Festival. Basti menzionare l’ultimo lavoro discografico dei Musicali Affetti uscito per la TACTUS, ossia la prima registrazione assoluta dell’opera II di Biagio Marini, che ha ricevuto entusiastici consensi dalla critica internazionale specializzata.

Anche la collaborazione con brillanti direttori e solisti (tra gli altri M. Huggett, S. Kuijken, A. Bernardini, R. Alessandrini e F. Bonizzoni) non può che arricchire il bagaglio musicale e stilistico di un gruppo abituato a presentarsi in varie formazioni.

Infatti, anche solo in questa edizione, abbiamo potuto ascoltarlo in veste di orchestra all’inaugurazione presso il Teatro Olimpico, o come prezioso quartetto di violini per i concerti di Telemann “senza basso”.Da più di vent’anni il Festival Spazio & Musica permette quindi di coltivare in modo duraturo un progetto altamente specializzato, ma al tempo stesso flessibile e disponibile ad accogliere i nuovi talenti della musica antica.

Il Festival è realizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Veneto, il sostegno di Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Aim Agsm, A.I.S. e Aquila corde

BIGLIETTI: Biglietto unico € 7,00 – Prenotazioni al numero verde 800.578875