Palomino-Fernandez tra de Falla e Castelnuovo-Tedesco, concerto gratuito mercoledì

Fondazione Monte di Pietà di Vicenza: mercoledì 21 settembre l’anteprima de “I Venerdì al Monte” sul tema “Musica esiliata” con Juan Pablo Palomino alla chitarra e Lu Fernandez alla voce. Dopo l’omaggio al compositore John Cage nel trentennale della morte, la stagione musicale di Palazzo del Monte srl e Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, con la direzione artistica di Filippo Furlan, prosegue mercoledì 21 settembre alle 21 nella chiesa di San Vincenzo, in piazza dei Signori, con un altro evento speciale: un concerto per chitarra e voce proposto come anteprima dell’edizione 2023 de “I Venerdì al Monte”, rassegna che la prossima primavera avrà come filo conduttore la “Musica esiliata”, quella che fiorisce in tempi di guerra e di regimi totalitari, oggi

come ieri.

Protagonisti del recital saranno il chitarrista Juan Pablo Palomino e il soprano Lucia Mariel Fernandez, che si confronteranno con pagine musicali dello spagnolo Manuel De Falla (1876-1946), che si scontrò con il regime del generale Franco, e di Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), compositore di origine ebraica che a causa delle leggi razziali dovette trovare rifugio negli Stati Uniti. Di quest’ultimo saranno proposti “Tonadilla sur le nom de Andrés Segovia”, cinque brani dai “24 Caprichos de Goya” e la “Ballata dall’esilio” su liriche di Guido Cavalcanti. Di De Falla, invece, in programma le celebri “Siete canciones populares españolas”.

Juan Pablo Palomino, classe 1997, si è diplomato con il massimo dei voti, sotto la

guida di Stefano Grondona, al Conservatorio “Arrigo Pedrollo" di Vicenza, dove sta

ora completando il biennio accademico, partecipando anche a importanti concorsi

internazionali.

Il soprano argentino Lucía Mariel Fernández ha iniziato giovanissima il suo percorso

artistico, collaborando con diverse formazioni vocali e strumentali di musica

medievale, rinascimentale e barocca. In Italia dal 2019, frequenta al “Pedrollo” il

corso di Musica da Camera per cantanti, sotto la guida di Elisabetta Andreani,

proseguendo la sua formazione anche con Nadiya Petrenko.



Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Gradita la prenotazione



322928 e www.fondazionemontedipietadivicenza.it.