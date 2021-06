Note a cielo aperto: musica elettronica nel Chiostro del Conservatorio

Voci e suoni reali prodotti da strumenti “tradizionali” vengono “catturati”, trasformati in segnali elettrici e rielaborati in materia sonora nuova da apposite macchine, avviando una sorta di dialogo per uno o più esecutori. Nel programma appaiono gli strumenti più vari, dalla kalimba alla chitarra elettrica, dalla grancassa al flauto e alla tiorba, dal pianoforte al didgeridoo, passando per la voce e creando anche una performance con la danza.

Sarà a cura del Dipartimento di Musica Elettronica e del suo Graim (Gruppo ricerca applicata informatica musicale) l’ultimo appuntamento di “Note a cielo aperto - Concerti estivi al Chiostro del Conservatorio”, la rassegna dal vivo promossa per il mese di giugno dal “Pedrollo” di Vicenza. L’evento che si terrà martedi 29 giugno 2021 alle ore 18,30 completa l'excursus musicale proposto dalla manifestazione, mostrando attraverso un repertorio di brani originali l’ampia gamma di possibilità timbriche e compositive offerte dalle strumentazioni elettroniche e dalle tecnologie informatiche.

I compositori e interpreti elettronici del concerto sono: Samuele Fabbro (elettronica e kalimba), Alberto Muscherà (elettronica), Nicola Di Paolo (elettronica e chitarra el.), Giorgia Zanin (elettronica e tiorba), Riccardo Sellan (elettronica), Alessandro Marsiaj (elettronica e pianoforte), Margherita D’Adamo (elettronica), Daniele Fabris (elettronica) e Andrea Strata (elettronica e didgeridoo). I musicisti e artisti coinvolti: Rolando Moro (voce), Christian Del Bianco (grancassa), Daniele Rodi (flauto dolce) e Simone Arganini (danza). Ciascun suono diventa, insomma, “co-protagonista” di una composizione specifica e, in un flusso inafferrabile di manipolazioni e movimenti, trova un diverso modo di manifestarsi ai sensi. In caso di pioggia il concerto si terrà nella Sala Concerti “Marcella Pobbe”.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it entro le ore 12.00 del giorno precedente l’evento. Accesso per il pubblico a partire dalle ore 18.00.