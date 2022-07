Musica con vista a Villa Valmarana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 31/07/2022 al 31/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Musica con vista, la rassegna musicale itinerante promossa dal Comitato Amur, con l'impresa culturale creativa Le Dimore del Quartetto e l'Associazione Dimore Storiche Italiane e realizzata con il sostegno di Poste Italiane, torna a Vicenza.

Il concerto in programma domenica 31 luglio nel Bosco di Villa Valmarana ai Nani è uno dei 37 organizzati in giardini e dimore storiche in tutto il territorio italiano.

La rassegna rientra nel più ampio piano di interventi sociali e culturali di Poste Italiane “Presenti sul territorio, vicini alle comunità”. L’Azienda, con i suoi 160 anni di storia, è impegnata a supportare le comunità locali sostenendo il benessere dei cittadini e lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese. Un valore perseguito attraverso la promozione di programmi e attività di inclusione sociale con un impatto positivo sul territorio, anche grazie alla presenza capillare dell’Azienda e al supporto di progetti a valenza comunitaria.

Il Festival itinerante Musica con Vista conduce lo spettatore alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici e giardini incantati, attraverso la musica e la cultura, promuovono lo sviluppo di un turismo appassionato e curioso, in grado di attrarre un pubblico eterogeneo.