Musica classica al Col Campeggia 

Cento anni sono passati dai rovinosi eventi che solcarono il suolo del Massiccio del Grappa e ancora oggi, dopo un secolo, sono ancora ben evidenti i segni che questi lasciarono, quasi a ricordarci quello che è successo, in modo che il tempo non possa cancellarne la memoria.

La rassegna Terre Graffiate porterà la musica in questi luoghi, per trasportare l'ascoltatore in un viaggio emozionale attraverso il tempo.

Domenica 26 luglio alle ore 10.00 presso la località di Col Campeggia (Romano d’Ezzelino). L’evento, inserito all’interno della terza edizione del festival storico e musicale ‘Terre Graffiate’, vedrà il ritorno del prestigioso Quartetto Maffei, già ospite lo scorso anno, e in questa occasione rinforzato da Massimiliano Di Stefano ed Enrico Graziani nelle formazioni di quintetto e sestetto. In programma due capolavori della musica da camera ottocentesca: il Quintetto n. 2 per archi di Mendelssohn e il Souvenir de Florence di Čajkovskij. Il concerto sarà preceduto dall’intervento dello storico Loris Giuriatti, guida ambientale escursionistica specializzato nei percorsi della Grande Guerra, nonché autore del romanzo storico L’Angelo del Grappa. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 9 agosto alla stessa ora.

Il concerto è organizzato con il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Romano d’Ezzelino e di IPA – Terre di Asolo e Monte Grappa, in partnership con Operaestate Festival Veneto.

L’ingresso è di 7 €, ridotto a 2 € per tutti i residenti nel Comune di Romano d’Ezzelino. I biglietti sono disponibili in prevendita limitata presso la Biglietteria di Operaestate a Bassano del Grappa, oppure sul sito www.operaestate.it, altrimenti l’acquisto è possibile il giorno dell’evento presso la biglietteria all’ingresso dell’area concerto.



Per informazioni: tel/whatsapp: +39 375 5165338 – email: info@terregraffiate.it – sito: www.terregraffiate.it

Quartetto Maffei esegue Mendelssohn e Čajkovskij

Domenica 26 luglio, ore 10.00 – Loc. Col Campeggia (Romano d’Ezzelino)