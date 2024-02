Museo Veneto delle Campane: visita guidata a villa Fogazzaro

Prezzo non disponibile

L'evento presso il Museo Veneto delle Campane a Montegalda offre ai visitatori un'opportunità unica di immergersi nella storia e nell'arte delle campane attraverso una visita guidata a Villa Fogazzaro-Colbachini. Questo luogo, ricco di storia e bellezza, apre le sue porte per rivelare i tesori nascosti e le storie affascinanti che risiedono in ogni angolo.

Data: Domenica 18 Febbraio

Ora: 15:00

Luogo: Villa Fogazzaro-Colbachini

Le guide del museo, con le loro narrazioni coinvolgenti, trasformeranno la visita in un'esperienza teatrale, dove i partecipanti potranno sentirsi parte integrante della storia e della cultura che le campane hanno trasmesso attraverso i secoli.

Biglietti

Prezzo del Biglietto Singolo: 10,00€

Biglietto Family&Friends: 30,00€, valido per gruppi fino a 5 persone, con ingresso gratuito per il quarto figlio.

Prenotazione anticipata per partecipare all'evento, che può essere effettuata contattando l'organizzazione all'indirizzo email info@muvec.it. Posti limitati.