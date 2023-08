Museo Le Carceri Asiago: 'Pittori moderni della realtà', mostra a cura di Vittorio Sgarbi

Prezzo non disponibile

Prosegue il percorso di riscoperta, condotto con ferma convinzione da Vittorio Sgarbi, dei “Pittori moderni della realtà”, un gruppo di artisti che esordì nel 1947 scagliandosi contro gli esiti del modernismo per difendere e recuperare la grande tradizione pittorica da Caravaggio alla pittura spagnola e fiamminga. “I Pittori della realtà. Tra antico e moderno”, a cura di Vittorio Sgarbi con Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari, rilegge una particolare stagione dell’arte italiana del dopoguerra attraverso oltre settanta opere pittoriche, riportando in luce la forza e l’eredità artistica di questo gruppo di artisti integralmente rappresentato in mostra: Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Xavier e Antonio Bueno, insieme con Alfredo Serri, Giovanni Acci e Carlo Guarnieri . Completano l’esposizione due capolavori di Giorgio de Chirico.

Vengono inoltre presentate, a confronto con i moderni, opere di artisti antichi, prevalentemente del Seicento e del Settecento, alimentati dalla temperie caravaggesca prima e barocca poi, assunti a fonte di ispirazione e modello dei quattro firmatari del manifesto. Si tratta quindi di una mostra che offre l’occasione di scoprire la storia e la poetica di questo gruppo considerato anacronistico e non sufficientemente apprezzato dalla critica di allora.

“I PITTORI DELLA REALTÀ” TRA ANTICO E MODERNO.”

L’ avventura esaltante dei Pittori Moderni della Realtà.

A cura di Vittorio Sgarbi con Breatrice Avanzi e Daniela Ferrari.

Asiago-Museo Le Carceri fino al 1 ottobre 2023.

Orario apertura:

Tutti i giorni ore 10-12.30/15.30-19, sabato fino alle ore 21.30.

Per info e prenotazioni: Tel. 0424-600255,info@museolecarceri.it