All'ombra del Parco del Museo delle Campane, visita guidata

La ricca e pregiata collezione raduna più di 200 campane prodotte da diverse famiglie di fonditori e provenienti da Europa,Cina, Thailandia, India,Ucraina attraverso un arco cronologico che va dall’epoca romana a i nostri giorni.

Il Muvec (Fondazione Museo Veneto delle Campane Daciano Colbachini) apre i battenti al pubblico nella storica villa di famiglia a Montegalda nel marzo del 2002. La collezione onora la secolare tradizione imprenditoriale della famiglia Colbachini, avviata nel 1745 con l’attività di fusione delle campane.

Il Muvec ha lo straordinario privilegio di trovarsi in una cornice architettonico-paesaggistica di accattivante fascino e bellezza in ogni stagione. La porzione di Villa veneta entro cui è ospitato e il maestoso parco che lo cinge forniscono molteplici contenuti per la realizzazione di percorsi tematici che rapiscono ogni visitatore.

Passeggiare nel parco significa attraversare corsi d’acqua, passeggiare su dolci declivi, farsi stupire dall’impatto scenografico dei maestosi taxodium distichum, le cui nodose radici emergono fitte dal terreno. Significa stupirsi per la bellezza di ultracentenari platani, pioppi, faggi, olmi, salici, ontani.

Significa fermarsi davanti al sottopasso del galoppatoio e immaginare la natura selvaggia oltre la zona dei ruderi del parco San Marco. Nel parco di Villa Fogazzaro-Colbachini si respira l’anima di don Giuseppe Fogazzaro che ha affidato alla perizia del Caregaro la sua visione estetica.

Una sorpresa allieterà gli ospiti di Veneto Segreto: un concerto di carillon nel giardino delle campane, suonato dalla passione e dall’esperienza del carillonneur Livio Zambotto.

Cosa vedremo:

– Il Parco romantico

– Il concerto di carillon

SABATO 17 LUGLIO 2021

1° turno: 16.15

2° turno: 17.00

3° turno: 17.30

4° turno: 18.15

DURATA: 1h45

RITROVO: All’entrata del Muvec, in Via Antonio Fogazzaro 1 – 36047 Montegalda (VI)

CONTRIBUTO: 15 euro, 7 euro ridotto fino a 16 anni