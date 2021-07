Passeggiata al Museo della Pietra, all'ombra dei Colli Berici

Prezzo non disponibile

Zovencedo sorge nel cuore dei Colli Berici, in un territorio ricco di boschi, doline, valli e cavità carsiche e si trova nel cuore di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC).

È un territorio ideale per escursioni ed esperienze in natura: numerosi sentieri, la Cava Cice con il Museo della Pietra, la Casa Rupestre nella Sengia dei Meoni ed il bosco didattico.

La cava Cice e il Museo della Pietra

La cava, denominata Cava de Cice, è costituita da ambienti molto ampi caratterizzati da suggestivi soffitti, con le tracce geometriche lasciate dall’estrazione dei blocchi di pietra di Vicenza.

La sala centrale ospita regolarmente eventi, spettacoli e concerti mentre in una sala laterale, è allestito il Museo della Pietra. Noi lo visiteremo con la guida del Museo, alla scoperta delle nostre antiche radici.

La casa rupestre

A poca distanza dalla Cava Cice si trova la Casa Rupestre, abitata fino alla fine degli anni ’50.

È una piccola casa di due piani costruita all’interno di una vecchia casa abbandonata della quale ha sfruttato tutti gli angoli fino a integrarsi completamente con essa. Venne abbandonata in seguito ad un incendio, provocato da un fulmine: fortunatamente il comune di Zovencedo, nel 2013, ha acquisito l’area e ne ha curato un restauro che ha interessato anche la cava, il bosco didattico e le aree adiacenti.

La casa è arredata con i mobili d’epoca e visitarla significa far un tuffo nel passato, in un tempo in cui la vita contadina scorreva più lenta e povera.

Il bosco didattico

Sempre nella stessa zona si trova il Bosco Didattico.

Il bosco è attraversato da numerosi sentieri nei quali si possono vedere le vecchie masiere di sasso, dove anticamente, con fatica, si coltivavano sui terrazzamenti gli orti e le vigne.

La nostra guida naturalistica vi racconterà delle curiosità di questo bosco segreto.

Lungo il percorso, inoltre, vedremo un lavatoio e una vasca di raccolta d’acqua.

DOMENICA 18 LUGLIO 2021

1° Turno di VISITA ore 9.00

2° Turno di VISITA ore 19.00

RITROVO: Al parcheggio del Campanile, Strada Provinciale 108, Zovencedo (VI)

SEGNAPOSTO GMPAS: https://goo.gl/maps/NxYuaZyxynW474uC9

DURATA: 2h circa

DISLIVELLO: 30mt positivi

LUNGHEZZA: 3 Km circa

DIFFICOLTÀ’: facile

DA PORTARE: Acqua, snack energetici, scarpe da trekking con suola adatta a sentiero, K-WAY. Percorso non adatto ai passeggini.

CONTRIBUTO: 12 euro ADULTI, GRATUITO RAGAZZI fino a 16 anni.

PRENOTAZIONE obbligatoria dal link: https://venetosegreto.com/eventi/