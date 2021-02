Musei civici di Vicenza: riaprono Basilica, Olimpico, Chiericati

Dal 17 febbraio tutte le sedi dei Musei civici di Vicenza saranno aperte per tre giorni la settimana, il mercoledì, giovedì e venerdì.

La Basilica palladiana riaprirà mercoledì 17 febbraio dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30) e andrà ad aggiungersi agli altri musei aperti dal 4 febbraio.

Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Chiesa di Santa Corona (ingresso con biglietto) si possono visitare il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16.30).

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza è aperto, invece, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30) e l'ingresso è gratuito.

Al Teatro Olimpico sarà possibile assistere allo spettacolo gratuito Pop-Palladio Olimpico Project "Son et Lumière", nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì alle 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30. Lo spettacolo, ideato da Alessandro Baricco e realizzato dalla Scuola Holden, durerà una decina di minuti (l'ingresso al Teatro è a pagamento).

I biglietti si potranno acquistare allo Iat di piazza Matteotti aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30, a disposizione anche per informazioni e accoglienza turistica, non solo per il circuito museale cittadino, ma anche per i principali siti di interesse culturale e turistico quali ville, palazzi e mostre.

Le visite si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il Covid-19. La visita ai musei è consentita indossando la mascherina e utilizzando il gel disinfettante per le mani, a disposizione. Dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno un metro. All'ingresso verrà misurata la temperatura corporea: al superamento di 37,5°C non sarà consentito l'accesso.

Attività didattica

È disponibile anche il servizio di didattica ai Musei civici di Vicenza a cura di Scatola Cultura, società cooperativa sociale onlus, che offre un programma molto articolato, con numerose tipologie di percorsi didattici per le varie fasce d’età, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado. Per informazioni: tel.3483832395, didattica.museivicenza@ scatolacultura.it, https://scatolacultura.it/

Per prenotazioni: Call Center: 0444 964380, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 14.

"Come previsto, nell'ottica di un'apertura graduale delle sedi museali con una particolare attenzione verso il contenimento dei costi di gestione, a partire dalla settimana prossima apriremo anche la Basilica palladiana, l'unico dei nostri monumenti che era rimasto ancora chiuso al pubblico - spiega l'assessore alla cultura Simona Siotto -. Inoltre al giovedì e al venerdì si aggiungerà anche mercoledì come giorno di visita, per tutti i musei. Il Veneto, infatti, continua a rimanere in fascia gialla, condizione che ci dà la possibilità di aprire i musei, ma solamente durante la settimana, offrendo ai visitatori un'opportunità per ritornare a vedere le nostre opere d'arte".