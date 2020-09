MUSE Tribute Band alla Birreria San Giorgio

Gli ABSOLUTION propongono sabato 19 settembre 2020 alla Birreria San giorgio di Costabissara uno spettacolo interamente dedicato ai MUSE, con un repertorio che include sia pezzi storici tratti dalle prime opere (Showbiz, Origin of Symmetry e Absolution), sia i grandi successi, che tutti abbiamo ascoltato almeno una volta nella vita, sia pezzi provenienti dall'ultima opera, "Simulation Theory", che battezza definitivamente il 2019 come l'anno dei MUSE!

Tutte le canzoni vengono proposte nelle versioni LIVE più famose, grazie ai quali i MUSE sono diventati noti in tutto il mondo come una delle Band più devastanti, coinvolgenti e divertenti del mondo Rock moderno! A condire lo show proiezioni con i video visual ufficiali dei MUSE!

SABATO DALLE ORE 21:00

Absolution MUSE Tribute • Birreria S. Giorgio - Costabissara (VI)

Lo show dedicato ai MUSE si svolgerà all'aperto.

Info e prenotazioni:

Birreria San Giorgio

Via G. Marconi, 4

Costabissara (VI)

tel. 339 2188733