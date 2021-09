Escursione in località Mucchione, tra i comuni di Valdagno e Schio, aggirando il celebre monte di origine vulcanica che caratterizza questo luogo. Il Mucchione, l'inconfondibile sagoma a piramide che si scorge dalla pianura alto vicentina. Partendo da Monte Magrè (comune di Schio) attraverso un fitto bosco di castagni, noccioli, faggi e querce, è possibile raggiungere il Mucchione: è un rilievo dalla caratteristica forma tipicamente conica, formato da affioramenti di rocce basaltiche. Si percorre un tratto del sentiero dei ròcoli, tipici edifici utilizzati tradizionalmente per la caccia, e scopriremo la storia di queste zone che per la loro ricchezza mineraria hanno attirato l’uomo fin dai tempi antichi.



L'escursione darà inoltre l'occasione per parlare di alcuni episodi della Grande Guerra, e della linea militare di raccordo denominata Ortogonale 1 che permetteva il controllo sulle due maggiori valli della zona: la Valle dell’Agno e la Val Leogra.

PROGRAMMA

Ore 8:30 | Ritrovo a Monte Magrè presso Parcheggio a fianco Trattoria Giulietta in Via Chiesa

Ore 9.00 | Partenza per il percorso ad anello

Ore 12:30 | Orario di rientro previsto



Difficoltà facile, dislivello 300m , lunghezza 8 km circa



Accompagnamento con guida ambientale escursionistica

