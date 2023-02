Mr.Rain: da Sanremo al Marostica Summer Festival

Il 7 luglio 2023 in Piazza Castello il concerto del rapper bresciano interprete del brano già certificato platino “Supereroi”.

MR.RAIN, l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato, con SUPEREROI il grande pubblico. Il successo sul palco dell’Ariston l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche: a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto con oltre 20M di streams, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. SUPEREROI è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video ha superato i 12 milioni di visualizzazioni.

Oltre al concerto di Mr Rain, Marostica Summer Festival per il 2023 ha già annunciato un ricco cartellone di nomi della scena internazionale, con la straordinaria apertura degli Hollywood Vampires, la “best bar band in the world” con Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen (2 luglio); il concerto dei Simply Red, celebre gruppo capitanato da Mick Hucknall (3 luglio) e la tappa del tour di Mika (12 luglio).

La nona edizione di Marostica Summer Festival è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza.

Dopo il terzo posto al Festival di Sanremo, parte l’atteso tour italiano di MR.RAIN con una tappa il 7 luglio 2023 (ore 21.30) in Piazza Castello nell’ambito della nona edizione di Marostica Summer Festival, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città.

Biglietti concerto MR.RAIN (7 luglio):

poltronissima platinum € 45+diritti di prevendita

poltronissima gold e poltronissima gold laterale € 35+ diritti di prevendita

poltronissima e poltronissima laterale € 25+ diritti di prevendita

poltrona e poltrona laterale € 20+ diritti di prevendita

tribuna centrale € 30+ diritti di prevendita

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne (on line e punti vendita) a partire da martedì 28 febbraio alle ore 15.00.

Informazioni: DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com