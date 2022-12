La serata inizierà con un’intrigante salita in motoslitta verso una delle più affascinanti vette dell’Altipiano di Asiago, il monte Verena.

Dalla vetta a 2019 m, nel Rifugio Forte Verena si potrà gustare un aperitivo d'alta quota.

Dopo la magia del tramonto, da uno dei luoghi più panoramici dell’Altipiano dei 7 Comuni, ed al chiaror della luna piena, indossate le ciaspole inizia l' escursione sulla neve lungo percorsi inediti.

Rientro previsto per orario di cena.

Sabato 10 Dicembre 2022 dalle 15.30 alle 20.00

Motoslitta e Ciaspolata serale con il chiaror della luna

………………………………………………..

Ciaspolata: difficoltà medio/facile - dislivello positivo 100 m circa

L’itinerario con le ciaspole non prevede alcun tratto esposto e/o tecnico.

Ora & Luogo di ritrovo: ore 15.30 Chalet Grizzly - Roana

Località verenetta, 36010 Roana VI

LE GUIDE:

- MICHELE BOSCOLO PONTIN - NATURALMENTE MICHELE

Guida Ambientale Escursionistica

- GIULIO NICETTO

Guida Ambientale Escursionistica

………………………………………………………

Il costo totale (servizio guida, aperitivo e salita in motoslitta) è di 50€

Costo noleggio ciaspole con anche bastoni (per chi non li avesse) 10€

Escursione non consigliata per ragazzi under 16.

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA o fino ad esaurimento posti disponibili

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

Equipaggiamento richiesto: Scarponi da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha scriveteci!), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua/bibite(calde!) e snack, guanti, berretto, PILA o LAMPADA FRONTALE, ghettine per neve.

Salita in motoslitta e aperitivo in Rifugio.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè (caldi), calzini di ricambio.