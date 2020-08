Motorhead Tribute Summer Night al Mamaloca

Una serata tutta dedicata ai Motorhead, una carellata di canzoni che hanno fatto la storia del rock. Al Mamaloca sabato sera.

Motorhead furono innanzitutto una forza della natura; un istinto brado incontenibile e ignorante di tutto. La loro fu una rivoluzione "culturale" pari a quella dei Sex Pistols. La storia del loro front man Ian Kilmister, cioè di Lemmy, nato (da un sacerdote anglicano nel 1945 in una cittadina non proprio ridente dell'Inghilterra centrale da vita ai Motorhead nel 1975, a Londra, una superba formazione (tra le più grandi, se non nella tecnica almeno nell'effetto, e influenti, compositivamente, di tutti i tempi): Lemmy suona il basso come una chitarra ritmica a sua volta suonata come una mitraglia ma potente come un cannone, urla bestemmie sgolatamente (voce raschiata da milioni di sigarette) come nessun altro, con una forza, e un impeto selvaggio mai visti prima (o forse solo in Iggy Stooge, a cui però mancava una potenza tale); Eddie Clark (attraverso psichedelia, rhythm n' blues e rock n' roll) è il padre dei chitarristi trash-metal, con le sue sferzate taglienti e roboanti come fondessero a milioni di watt gli accordi di Chuck Berry; Phil Taylor è un batterista galattico, il più potente per quei tempi, Phil Taylor istituzionalizzò la batteria a doppia cassa.

Lo scopo dichiarato del gruppo quando si formò fu di essere la "peggiore e più rumorosa band del mondo". Vi riuscì.



Sabato 29 agosto 2020 il Mamaloca ospiterà i Jokerhead per una summer night tutta dedicata alla celebre band

Jokerhead - Motorhead Tribute Summer Night at Mamaloca

Dalle ore 22:00 alle 00:01