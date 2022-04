Thiene Fiori e Sapori: mostra di piante e Spaventapasseri festival

Indirizzo non disponibile

Fiori, Sapori, Bancarelle creative e Musica questo fine settimana, Thiene sarà immersa nei colori e negli aromi, tra fiori, prelibatezze e tante offerte artigianali.Tra Fiori e Sapori, è una esposizione dei migliori florovivaisti dell’alto vicentino, e una scoperta dei sapori italiani con i prodotti degli agricoltori, apicoltori e tante golosità da scoprire.

Spaventapasseri Festival

Una passeggiata tra la bellezza e tradizione alla scoperta di genialità e simpatia proposte dagli artisti della natura di ogni età.

Una rassegna creativa di spaventapasseri creati a mano e altri soggetti naturali proposti nelle forme più originali e utilizzando materiali naturali e/o riciclati.

E’ lo spaventapasseri Festival di “Thiene tra Fiori e Sapori”, dove le opere vengono create da scuole, gruppi, associazioni e amici per venire esposte, nel periodo della manifestazione, in Centro Storico a Thiene per dare un tocco di bellezza e tradizione alla città.

Alla riscoperta tra le vie del Centro Storico di una parte significativa della storia vissuta dai nostri padri e dai nostri avi: un’occasione di conoscenza delle tradizioni del territorio per riavviare un costruttivo rapporto con la natura.

E con un po’ di fantasia… prendi i sogni dal cassetto e vieni a fare un giretto tra le rotonde delle meraviglie alla scoperta di bellezze e soggetti fantastici realizzati con materiali riciclati e naturali.

Ci saranno un sacco di laboratori per bimbi ed adulti dove riscoprire quanto sia divertente costruire qualcosa con le proprie mani.

Dalle vetrine in fiore all’arte in piazza, dai laboratori creativi alla gastronomia tematica, dagli hobbisti alla ricca mostra mercato, tutti i fiori e i colori della primavera renderanno attraenti le piazze, le vie e gli angoli del centro storico, con Piazza A. Ferrarin, Piazzetta G. Rossi, Piazza Chilesotti e le vie Trieste e Trento, vicolo Fogazzaro e Corso Garibaldi.

FIORI E SAPORI

Aiuole in Centro (Centro Storico)

Le rotonde delle Meraviglie

La natura in Città

Sapori della nostra Terra

CreaTTività - Laboratori creAttivi realizza la TUA opera aiutato dalle nostre sapienti Volontarie e Volontari.

La Piazza della Festa - Balletti, Musica, e Raduno delle Bici in Fiore.

Spaventapasseri Festival

Rassegna creativa di Spaventapasseri e altri soggetti naturali proposti nelle forme più originali usando materiali naturali e/o riciclati.

Partecipazione Libera aperta a tutti, attestato di "creatività naturale" a tutti gli "Artisti della Natura".