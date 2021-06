Mostra personale “Viaggiatori” dell’artista vicentina Maruzza Bianchi Michiel 

Una rassegna inaugurata venerdì 11 giugno negli spazi di “& Art gallery” in contrà Frasche del Gambero. Vi è esposta la più recente e inedita produzione dell’artista (nata a Milano, pur conservando le sue antiche e profonde radici veneziane unite ad origini siciliane, vive e lavora a Vicenza): disegni, fotografie, installazioni con cui Maruzza nel suo personale stile espressivo ora ancora più essenziale -una sorta di alchimia di materia, natura e colore che culmina nel culto del rapporto uomo/natura- ci guida in un viaggio interiore, come nomadi di luogo in luogo.

Partendo dalla percezione sensibile di una natura infinita intesa come principio generativo degli esseri soggetti al ciclo della vita che ci appartiene non senza paura/meraviglia dell’ignoto -evocato dagli intrecci di rami dalle simmetrie speculari delle sue gigantografie fotografiche in bianco e nero- l’artista intercetta l’energia dei flussi che ne governano il complesso sistema restituendoli in un linguaggio più familiare e comunicabile, persino domestico, prima nelle sue carte disegnate come progetto e poi concretizzate in forme che alludono alla attività primordiale dell’uomo: vasi, coppe, contenitori di storie universali stratificate da tempo immemorabile sovrapposti in forma di totem eretti verso il cielo che ora il colore oro trasforma in simbolo della purificazione della materia.

L’arte, ovvero ciò che è dovuto al fare umano, non è più distinta da ciò che è eterno, immanente “per natura”, ma è l’infinito che si manifesta nel finito in un perpetuo ciclo di rigenerazione in cui la vita genera sempre nuova vita. La Bianchi Michiel dal 1986 si dedica ad una ricerca artistica più personale come artista visiva con diverse esposizioni in Italia e all’estero sempre orientata verso la natura, la terra, le genti in cui rintracciare lo spirito delle cose. Un’occasione da non perdere per vicentini e non, che consente un vero e proprio tuffo nella bellezza.

