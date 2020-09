Mostra Mercato Giardino Jacquard: orchidee, visite guidate, mercatini

Sabato 26 e Domenica 27 settembre 2020 a partire dalle ore 9:00, si terrà a Schio​​ l'annuale appuntamento con la Mostra Mercato Giardino Jacquard giunta alla 15° edizione. Sarà possibile visitare la mostra di orchidee rare e bonsai, acquistare da espositori internazionali, partecipare a conferenze, visite guidate, mercatini, fiori e piante rare, artigianato e cultura del verde

IL GIARDINO IN MOSTRA

• Spazio SHED Mostra di orchidee rare e pregiate e concorso “Best in show Giardino Jacquard 2020” a cura di A.I.O.

• Giardino Jacquard Mostra Bonsai a cura della Scuola d’Arte Bonsai di Schio

• Serra del Giardino Jacquard : esposizione dei progetti selezionati per il tema “Il filo conduttore” concorso de “La Fabbrica del Giardino”

• Palazzo Toaldi Capra_Spazio Espositivo: “Flowers in painting” - Mostra a cura del Gruppo Artisti Scledensi

• Piazza Falcone e Borsellino

Mercatini: fiori, artigianato e cultura del verde

INCONTRI sulla coltivazione delle orchidee a cura di A.I.O. (Ass. Italiana di Orchidologia) - SHED info: www.orchideegiardinojacquard.weebly.com

IL GIARDINO IN... LABORATORIO

Sabato 26 Settembre

• Giardino Jacquard

ore 16.30 e 17.30 visite guidate

• Chiesa di San Francesco apertura ore 15.30-19.00

Domenica 27 Settembre

• Giardino Jacquard

ore 10.00 “Dal Castello ai Cappuccini”

percorso cittadino a cura di Ass. Trama con visita guidata conclusiva

al brolo dei Cappuccini a cura di Antonio Trivellato. Info e prenotazioni: info@associazionetrama.it, 347.4666141

• Giardino Jacquard

ore 16.30 e 17.30 visite guidate

• Chiesa di S. Francesco apertura ore 15.30–19.00

EVENTI COLLATERALI

• Palazzo Fogazzaro, via Pasini 44 - fino al 1° novembre

“Faunus” mostra fotografica di Leonardo Onetti Muda, sabato e domenica: 10-12.30/16.00-19.30

Sabato 26 Settembre

• Teatro Astra ore 21.00 Concerto per Fabio con Bruno Conte, Nico Ceron & C. e The Watch plays Genesis. Ingresso gratuito con prenotazione a: schiolife@gmail.com – cell. 328 2665345

Domenica 27 settembre

• Piazzetta Arlotti ore 16.30 - 18.30 Laboratorio di stampa serigrafica a tema botanico floreale per ragazzi e adulti (si consiglia di portare T-shirt, borse di cotone, canovacci, carta ecc., su cui stampare) a cura dell’ Ass. Culturale Folà APS- consigliata la prenotazione: Servizio Cultura – lun./ven. 9-13, tel. 0445 691343

LA CULTURA DEL VERDE

• Spazio SHED pronto soccorso Orchidee

LA CITTA' E I PARCHI

• Lanificio Conte_Sala Turbine

ore 16.00 e ore 18.00 (replica) MUOVERSI Spettacolo teatrale a cura di Compagnia teatrale MATRICOLA ZERO

info e prenotazioni: info@matricolazero.it

• Palazzo Toaldi Capra_Anfiteatro

ore 17.00 Concerto “La musica nel cinema” Orchestra Giovanile Euthaleia (Rovereto) a cura di Ludus Soni - in caso di pioggia Chiesa di S. Francesco

SANTORSO

Sabato 26 settembre

• Santorso: Parco A. Rossi aperto dalle 14.00 alle 18.00

Domenica 27 settembre

• Santorso: Parco Rossi aperto dalle 10.00 alle 18.00. Alle ore 10.00 Inaugurazione PARCO ROSSI INgame - Reality Interactive for all.

Porta con te smartphone o tablet con degli auricolari per vivere il Parco in modo nuovo e originale - Prenotazione obbligatoria info@parcorossi.it

------------------------------------------

XV Mostra mercato Giardino Jacquard di Schio

Lanificio Conte

Orari:

Sabato 9:00 - 19:30

Domenica 9:00 - 19:30

Luoghi dell'evento:

- Lanificio Conte e spazio espositivo Shed, via Pasubio 99

- Fabbrica Alta, via Pasubio 149

- Palazzo Toaldi Capra, via Pasubio 52

- Giardino Jacquard, via Pasubio 150/154

- Piazza Falcone Borsellino